Гендиректор "Крыльев Советов" заявил, что клуб исправит несоответствия критериям до 12 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Руководство самарских "Крыльев Советов" планирует до 12 мая исправить все несоответствия, чтобы получить лицензию, дающую право выступать в Тинькофф - Российский премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Евгений Калакуцкий.

В среду стало известно, что "Крылья Советов", а также владикавказская "Алания", "Оренбург", московское "Торпедо" и нижнекамский "Нефтехимик" не получили лицензию. Клубы могут исправить предъявленные комиссией замечания до 12 мая, когда состоится заседание апелляционного комитета.

"Сложно пока комментировать по общему релизу, - сказал Калакуцкий. - Думаю, что завтра должно прийти официальное письмо от РФС [Российского футбольного союза], в котором будут названы критерии. Конечно, у нас есть догадки, но пока не хотелось бы их озвучивать. Подробно со всем ознакомимся, пока еще есть время до 12 мая, и будем исправлять".

2 мая "Крылья Советов" обеспечили себе выход в РПЛ. Самарцы досрочно гарантировали себе первое место в таблице Олимп - Футбольной национальной лиги, набрав 95 очков в 40 играх.