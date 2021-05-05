"Крылья Советов", "Алания" и "Оренбург" не получили лицензию для участия в РПЛ

ТАСС, 5 мая. Самарские "Крылья Советов", владикавказская "Алания" и "Оренбург" не получили лицензию, дающую право выступить в следующем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Заседание комиссии по лицензированию состоялось в среду. Также в получении лицензии было отказано московскому "Торпедо" и нижнекамскому "Нефтехимику". Клубы, не получившие лицензию, могут исправить предъявленные комиссией замечания до 12 мая, когда состоится заседание апелляционного комитета.

"Крылья Советов" досрочно стали победителями Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вышли в РПЛ. "Оренбург" в турнирной таблице занимает второе место, которое также дает прямую путевку в высший дивизион чемпионата страны. "Алания" в таблице идет четвертой, "Торпедо" - пятым, третья и четвертая команды ФНЛ должны принять участие в переходных матчах за право сыграть в премьер-лиге с 14-й и 13-й командами РПЛ соответственно.

Также сообщается, что выступающие в этом сезоне в РПЛ тульский "Арсенал", волгоградский "Ротор" и "Уфа" получили лицензию. Кроме того, лицензию смог получить "Нижний Новгород", который за два тура до конца сезона в ФНЛ занимает третье место в турнирной таблице.