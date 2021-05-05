Дзюдоист Чопанов назвал принципиальной победу в финале "Большого шлема" в Казани

КАЗАНЬ, 5 мая. /ТАСС/. Российский дзюдоист Мурад Чопанов считает принципиальной победу над белорусом Дмитрием Миньковым в финале турнира Мировой серии "Большой шлем", который проходит в Казани. Об этом он рассказал журналистам.

В среду Чопанов стал победителем турнира в весовой категории до 66 кг. Миньков на пути к финалу победил двоих российских дзюдоистов - Абдулу Абдулжалилова и Якуба Шамилова.

"Было принципиально его победить, он у двоих наших выиграл, - сказал Чопанов. - Дома отдавать эту медаль никак нельзя было. Настроился, был готов и физически, и морально".

"Хочу поехать на Олимпиаду, как каждый спортсмен, а там будем смотреть - я буду делать свое дело, тренеры свое. Куда поставят, там и будем бороться. Наша весовая категория очень сильная - одни и те же спортсмены турниры не выигрывают. В нашей команде четыре-пять человек на равных борются, это позволяет расти", - отметил спортсмен.

Турнир в Казани завершится 7 мая.