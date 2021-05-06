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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

СМИ: УЕФА может дисквалифицировать клубы, которые не вышли из Суперлиги

УЕФА готов отстранить "Милан", "Ювентус", "Реал" и "Барселону" от еврокубков на два года
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 6 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов дисквалифицировать клубы, которые не вышли из Суперлиги. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

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Сообщается, что УЕФА может отстранить команды от еврокубков на два года.

19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но уже на следующий день на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции УЕФА и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а в среду из ее состава вышли "Атлетико", а также "Интер" и "Милан". После этого глава организации, а также президент "Реала" Флорентино Перес объявил, что проект находится в режиме ожидания.

Отмечается, что УЕФА в течение последних 10 дней проводил переговоры с клубами. На данный момент удалось договориться с шестью английскими командами и мадридским "Атлетико", близок к соглашению миланский "Интер". "Ювентус", "Милан", "Реал" и "Барселона" пока не собираются менять свою позицию. По информации источника, в случае выхода из Суперлиги девяти клубов из 12 проект будет прекращен, поэтому УЕФА старается убедить оставшиеся клубы выйти из турнира.

Также сообщается, что клубы, которые отказались от участия в Суперлиге, могут столкнуться с серьезными штрафами, если остальные члены организации обратятся в суд на основании соглашения, подписанного при создании проекта.

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