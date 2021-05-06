СМИ: УЕФА может дисквалифицировать клубы, которые не вышли из Суперлиги

ТАСС, 6 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов дисквалифицировать клубы, которые не вышли из Суперлиги. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

Сообщается, что УЕФА может отстранить команды от еврокубков на два года.

19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но уже на следующий день на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции УЕФА и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а в среду из ее состава вышли "Атлетико", а также "Интер" и "Милан". После этого глава организации, а также президент "Реала" Флорентино Перес объявил, что проект находится в режиме ожидания.

Отмечается, что УЕФА в течение последних 10 дней проводил переговоры с клубами. На данный момент удалось договориться с шестью английскими командами и мадридским "Атлетико", близок к соглашению миланский "Интер". "Ювентус", "Милан", "Реал" и "Барселона" пока не собираются менять свою позицию. По информации источника, в случае выхода из Суперлиги девяти клубов из 12 проект будет прекращен, поэтому УЕФА старается убедить оставшиеся клубы выйти из турнира.

Также сообщается, что клубы, которые отказались от участия в Суперлиге, могут столкнуться с серьезными штрафами, если остальные члены организации обратятся в суд на основании соглашения, подписанного при создании проекта.