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Юниорский чемпионат мира по хоккею

Роман Ротенберг: российские юниоры проявили характер в полуфинальном матче против финнов

Сборная России по хоккею в полуфинале юниорского чемпионата мира обыграла команду Финляндии со счетом 6:5
Вице-президент ФХР Роман Ротенберг Пресс-служба ФХР
Описание
Вице-президент ФХР Роман Ротенберг
© Пресс-служба ФХР

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею показала характер и сыграла самоотверженно в полуфинальном матче чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет) против команды Финляндии. Такое мнение ТАСС высказал глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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В четверг россияне обыграли финнов со счетом 6:5. В финале сборная России встретится с командой Канады, которая в другом матче 1/2 финала разгромила шведов (8:1).

"Всех поздравляем с выходом в финал и благодарим за поддержку, думаю, сегодня многие болельщики проснулись в четыре утра и смотрели этот матч, - сказал Ротенберг. - Да, это был важная игра, но в то же время следующая настолько же важна. Сегодня команда показала характер, сыграла очень самоотверженно - ребята были единым целым, однако еще есть, над чем работать, думаю, что сейчас команда может полчаса порадоваться этой победе, но самая важная игра - финал. Есть время восстановиться, хорошо подготовиться и оставить все эмоции и энергию на завтрашнюю игру".

"Канаду надо побеждать, других ожиданий у нас нет. Мы играем только на победу и готовимся к следующему матчу именно с таким настроением", - отметил собеседник ТАСС.

Финальная игра юниорского чемпионата мира пройдет в ночь на 7 мая и начнется в 04:00 мск.

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