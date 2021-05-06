Главный тренер юниорской сборной России отметил роль игры в большинстве в матче с финнами

В четверг россияне обыграли финнов со счетом 6:5. В финале сборная России встретится с командой Канады, которая в другом матче 1/2 финала разгромила шведов (8:1).

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею нарабатывала игру в большинстве, что дало плоды в полуфинальном матче юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) против команды Финляндии. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиян Альберт Лещев.

Сборные России и Канады сыграют в финале юниорского чемпионата мира по хоккею

"Эмоции положительные, мы вышли в финал, - сказал Лещев. - Конечно, при таком счете нужно его удерживать, играть более концентрированно, концовка немного смазалась. Но ребята молодцы, выстояли, спасибо им. Нам нужно правильно восстановиться, посмотрим на игру сборной Канады, на слабые места, и завтра в бой".

В матче против сборной Финляндии россияне забросили три шайбы в большинстве. "Мы наигрывали большинство, это плоды того, что мы делали в тренировочном процессе. Также обращали внимание на выход из-под давления. Во втором периоде особенно хорошо это получалось", - отметил специалист.

Финальная игра юниорского чемпионата мира пройдет в ночь на 7 мая и начнется в 04:00 мск.