Хоккейный клуб "Авангард" продлил контракт с генменеджером Волковым на два года

ТАСС, 6 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" продлил соглашение с генеральным менеджером Алексеем Волковым и его ассистентом Юрием Кузьменковым на два года. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.
Волков работает в "Авангарде" с 2020 года.
"Сейчас перед Волковым и его командой стоит задача не только удержать завоеванные позиции, но и при формировании новой команды учитывать тот факт, что через сезон "Авангарду" предстоит переезд в Омск, - сказал председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов. - И клуб должен вернуться в родной город боеспособным коллективом. Таким же, каким он был в прошедшем чемпионском сезоне. Поэтому мы подписали с Алексеем контракт еще на два сезона".
В минувшем сезоне КХЛ "Авангард" занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции и впервые стал обладателем Кубка Гагарина, победив в финале московский ЦСКА со счетом 4-2 в серии.