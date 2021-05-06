Хоккейный клуб "Авангард" продлил контракт с генменеджером Волковым на два года

ТАСС, 6 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" продлил соглашение с генеральным менеджером Алексеем Волковым и его ассистентом Юрием Кузьменковым на два года. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Волков работает в "Авангарде" с 2020 года.