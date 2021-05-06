Болельщики выбрали Мирошниченко лучшим хоккеистом дня на юниорском чемпионате мира

ТАСС, 6 мая. Нападающий юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко признан лучшим игроком полуфиналов чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
Победитель выбирался с помощью голосования болельщиков. Мирошниченко в полуфинальном матче против финнов (6:5) оформил дубль.
Ivan Miroshnichenko stole the show today and now has 8 points in the #U18Worlds. @russiahockey pic.twitter.com/JZRwswXsJ6— IIHF (@IIHFHockey) May 6, 2021
Мирошниченко мог не попасть на чемпионат мира. 16 апреля россиянин в интервью порталу "Чемпионат.com" рассказал, что власти США отказали ему в выдаче визы без объяснения причин. Через два дня пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что спортсмен получил специальное разрешение на однократный въезд на территорию страны сроком на 30 дней для участия в турнире.
В финале сборная России встретится с командой Канады, которая в другом матче 1/2 финала разгромила шведов (8:1). Матч за третье место, в котором сыграют финны и шведы, и финальная игра юниорского чемпионата мира пройдут в ночь на 7 мая (00:00 мск и 04:00 мск соответственно).