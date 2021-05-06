Болельщики выбрали Мирошниченко лучшим хоккеистом дня на юниорском чемпионате мира

Мирошниченко мог не попасть на чемпионат мира. 16 апреля россиянин в интервью порталу "Чемпионат.com" рассказал, что власти США отказали ему в выдаче визы без объяснения причин. Через два дня пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что спортсмен получил специальное разрешение на однократный въезд на территорию страны сроком на 30 дней для участия в турнире.

В финале сборная России встретится с командой Канады, которая в другом матче 1/2 финала разгромила шведов (8:1). Матч за третье место, в котором сыграют финны и шведы, и финальная игра юниорского чемпионата мира пройдут в ночь на 7 мая (00:00 мск и 04:00 мск соответственно).