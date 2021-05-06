Карацев не сумел выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Мадриде

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 23-летнего казахстанца. В четвертьфинале Бублик сыграет с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом и греком Стефаносом Циципасом.

Карацев победил девятую ракетку мира Шварцмана на турнире серии "Мастерс" в Мадриде

Бублик занимает 44-ю строчку в рейтинге ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США в 2019 году.

Карацев занимает 27-ю строчку мирового рейтинга и является обладателем одного титула АТР. На дебютном для себя турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии 2021 года - он дошел до полуфинала.

Турнир в Мадриде относится к категории ATP 1000 ("Мастерс"), престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проходят на грунтовых кортах и завершатся 9 мая. Призовой фонд турнира составляет €2,6 млн.