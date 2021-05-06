Рублев не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде

Медведев не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:4) в пользу 36-летнего американского теннисиста. Изнер занимает 39-е место в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах ATP. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом американца является выход в полуфинал Уимблдона в 2018 году.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021). 23-летний россиянин был посеян на турнире в Мадриде под шестым номером.

Изнер в четвертьфинале турнира в Мадриде сыграет с четвертой ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом. Российских теннисистов в сетке не осталось. В четверг свои матчи третьего круга проиграли Даниил Медведев и Аслан Карацев.

Турнир в Мадриде относится к категории ATP 1000 ("Мастерс"), престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проходят на грунтовых кортах и завершатся 9 мая. Призовой фонд турнира составляет €2,6 млн.