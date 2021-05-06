"Оренбург" планирует завершить реконструкцию стадиона в июне 2022 года

Домашняя арена клуба не отвечает необходимым требованиям. Во вторник общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) не поддержало просьбу "Оренбурга" разрешить выступление в элитном дивизионе в виде исключения. 5 мая комиссия Российского футбольного союза по лицензированию объявила, что "Оренбург" не получил лицензии для выступления в РПЛ.

"Наличие инфраструктуры, которая отвечает требованиям болельщиков и игроков, подвергается сомнению в плане количества посадочных мест. В 2020 году мы начали заниматься реконструкцией, чтобы довести вместимость до 10 тыс. зрителей (арена вмещает 7,5 тыс. - прим. ТАСС), - сказал Еремякин. - Было составлено техническое задание, решены прочие процедурные вопросы. Но год был очень сложный, то, что мы намечали сделать тогда, не увенчалось успехом".

"Сейчас мы полностью уверены, что уже в июне начнутся работы по реконструкции. Предполагается, что к июню следующего года все работы, связанные с реконструкцией, мы завершим. В этом нет сомнений: есть источники финансирования, проект готов, решен вопрос с подрядной организацией", - добавил он.

"Оренбург" находится на втором месте в таблице Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион) за два тура до окончания сезона.