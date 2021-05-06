Определились соперники сборной России по группе на чемпионате Европы по гандболу

ТАСС, 6 мая. Мужская сборная России по гандболу на чемпионате Европы 2022 года выступит в группе F с командами Норвегии, Словакии и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

В группу А попали команды Словении, Дании, Северной Македонии и Черногории, в группе В сыграют сборные Португалии, Венгрии, Исландии и Нидерландов, в группе С оказались команды Хорватии, Сербии, Франции и Украины, группу D сформировали сборные Германии, Австрии, Белоруссии и Польши, в группу Е попали команды Испании, Швеции, Чехии, Боснии и Герцеговины.

Сборная России 13 января сыграет с командой Литвы, 15 января встретится с норвежцами, а 17 января - со словаками. По две лучшие команды каждого квартета пробьются во второй групповой этап и образуют две группы по шесть сборных, из которых по две лучшие выйдут в полуфинал турнира. Сборная России в случае выхода во второй групповой этап сыграет с лучшими командами групп D и Е.

Чемпионат Европы должен пройти в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Сборная России является чемпионом Европы 1996 года. Дважды российские гандболисты завоевывали серебряные награды турнира (1994, 2000). Предыдущий чемпионат Европы прошел в 2020 году, сборная России проиграла все три матча первого группового этапа и заняла итоговое 22-е место.