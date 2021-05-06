{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Российские керлингистки проиграли сборной Швейцарии в матче чемпионата мира

Сборная России потерпела второе поражение на турнире, россиянки ранее гарантировали себе место в плей-офф

ТАСС, 6 мая. Керлингистки из России уступили команде Швейцарии со счетом 6:8 в 11-м матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Калгари.

На эту тему
Российские керлингистки вышли в плей-офф чемпионата мира и квалифицировались на Олимпиаду
Российские керлингистки вышли в плей-офф чемпионата мира и квалифицировались на Олимпиаду

В составе российской команды выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

В предварительном этапе чемпионата мира участвуют 14 команд. Они проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Россиянки уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира и олимпийскую лицензию, которую получают шесть лучших команд чемпионата. Соревнования завершатся 9 мая.

Российская команда потерпела второе поражение на турнире при девяти победах и уступила лидерство швейцаркам (9 побед - 1 поражение). Далее идут команды Швеции (7-2), США (7-4), Шотландии (6-4), Канады (6-5), Дании (5-5), Германии (5-5), Южной Кореи (5-6), Китая (4-6), Чехии (3-7), Японии (3-7), Италии (2-9) и Эстонии (1-9). В следующей встрече россиянки сыграют со сборной Шотландии, матч начнется в ночь на пятницу в 04:00 мск.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиянок не будет исполняться гимн России. Женская сборная России является четырехкратным чемпионом Европы, в последний раз национальная команда выигрывала золото в 2016 году. Лучшим результатом на чемпионате мира является второе место в Пекине в 2017 году. Еще четыре раза россиянки завоевывали бронзовые медали мирового первенства (2014, 2015, 2016, 2018).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Единая лига ВТБ
Генменеджер "Нижнего Новгорода" назвал нелогичным выход на ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ
Действующий победитель занял непривычное для себя четвертое место по итогам регулярного чемпионата
Читать полностью