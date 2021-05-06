Российские керлингистки проиграли сборной Швейцарии в матче чемпионата мира

ТАСС, 6 мая. Керлингистки из России уступили команде Швейцарии со счетом 6:8 в 11-м матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Калгари.

В составе российской команды выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

В предварительном этапе чемпионата мира участвуют 14 команд. Они проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Россиянки уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира и олимпийскую лицензию, которую получают шесть лучших команд чемпионата. Соревнования завершатся 9 мая.

Российская команда потерпела второе поражение на турнире при девяти победах и уступила лидерство швейцаркам (9 побед - 1 поражение). Далее идут команды Швеции (7-2), США (7-4), Шотландии (6-4), Канады (6-5), Дании (5-5), Германии (5-5), Южной Кореи (5-6), Китая (4-6), Чехии (3-7), Японии (3-7), Италии (2-9) и Эстонии (1-9). В следующей встрече россиянки сыграют со сборной Шотландии, матч начнется в ночь на пятницу в 04:00 мск.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиянок не будет исполняться гимн России. Женская сборная России является четырехкратным чемпионом Европы, в последний раз национальная команда выигрывала золото в 2016 году. Лучшим результатом на чемпионате мира является второе место в Пекине в 2017 году. Еще четыре раза россиянки завоевывали бронзовые медали мирового первенства (2014, 2015, 2016, 2018).