Кириленко: Нижний Новгород на высоком уровне организовал "Финал восьми" Лиги чемпионов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Нижний Новгород на высоком уровне организовал проведение "Финала восьми" Лиги чемпионов по баскетболу, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
"Они (организаторы европейских турниров - прим. ТАСС) обращают внимание. Здесь сейчас собран весь свет баскетбольных чиновников, те, кто имеют отношение ко всем крупнейшим турнирам, проходящим в баскетбольном мире. Президент FIBA (Международная федерация баскетбола - прим. ТАСС) здесь, генеральный директор баскетбольной Лиги чемпионов здесь, все в один голос говорят, что это отличная организация. Особенно в таких условиях постпандемийных, или еще пандемийных, провести такой турнир, пригласить зрителей на трибуну, картинка просто класс", - сказал Кириленко.
Он отметил, что болельщики и юные баскетболисты должны получить настоящее удовольствие от игры команд.
"Очень круто, очень здорово, особенно в такой день - в День Победы - хочется поздравить болельщиков, которые получили великолепный праздник - "Финал восьми" Лиги чемпионов. Хороший уровень баскетбола, я думаю, те мальчишки и девчонки, которые увлекаются баскетболом, получили настоящее удовольствие, придя на игры, и увидели действительно хороший баскетбол", - сказал президент федерации.
В воскресенье испанская "Сарагоса" в матче за третье место обыграла французский "Страсбур" со счетом 89:77. В 19:00 мск начался финал турнира, за победу борются турецкий баскетбольный клуб "Пинар Каршыяка" и испанский "Сан-Пабло Бургос". Российский "Нижний Новгород" вылетел из турнира на стадии четвертьфинала, уступив "Сарагосе" со счетом 78:86.