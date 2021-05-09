Кириленко: Нижний Новгород на высоком уровне организовал "Финал восьми" Лиги чемпионов

"Они (организаторы европейских турниров - прим. ТАСС) обращают внимание. Здесь сейчас собран весь свет баскетбольных чиновников, те, кто имеют отношение ко всем крупнейшим турнирам, проходящим в баскетбольном мире. Президент FIBA (Международная федерация баскетбола - прим. ТАСС) здесь, генеральный директор баскетбольной Лиги чемпионов здесь, все в один голос говорят, что это отличная организация. Особенно в таких условиях постпандемийных, или еще пандемийных, провести такой турнир, пригласить зрителей на трибуну, картинка просто класс", - сказал Кириленко.

Он отметил, что болельщики и юные баскетболисты должны получить настоящее удовольствие от игры команд.

"Очень круто, очень здорово, особенно в такой день - в День Победы - хочется поздравить болельщиков, которые получили великолепный праздник - "Финал восьми" Лиги чемпионов. Хороший уровень баскетбола, я думаю, те мальчишки и девчонки, которые увлекаются баскетболом, получили настоящее удовольствие, придя на игры, и увидели действительно хороший баскетбол", - сказал президент федерации.

В воскресенье испанская "Сарагоса" в матче за третье место обыграла французский "Страсбур" со счетом 89:77. В 19:00 мск начался финал турнира, за победу борются турецкий баскетбольный клуб "Пинар Каршыяка" и испанский "Сан-Пабло Бургос". Российский "Нижний Новгород" вылетел из турнира на стадии четвертьфинала, уступив "Сарагосе" со счетом 78:86.