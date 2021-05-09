Испанский "Сан-Пабло Бургос" стал победителем баскетбольной Лиги чемпионов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая. /ТАСС/. Испанский "Сан-Пабло Бургос" одержал победу со счетом 64:59 над турецким клубом "Пинар Каршыяка" в финале Лиги чемпионов по баскетболу. "Финал восьми" турнира проходил в Нижнем Новгороде.

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Самым результативным игроком матча стал форвард турецкой команды Амат М'Бай, в его активе 17 очков.

Ранее в воскресенье в матче за третье место испанская "Сарагоса" обыграла французский "Страсбур" - 89:77. Российский клуб "Нижний Новгород" вылетел на стадии четвертьфинала, проиграв "Сарагосе" со счетом 78:86.

Лига чемпионов - третий по силе еврокубковый турнир в баскетболе после Евролиги и Еврокубка, он проводится под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA).