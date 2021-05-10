Вратари "Рейнджерс" Шестеркин и Георгиев не смогут выступить на чемпионате мира по хоккею

ТАСС, 10 мая. Вратари клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Александр Георгиев не смогут помочь сборной России на предстоящем чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Отмечается, что оба голкипера выразили желание выступить на мировом первенстве, но по рекомендациям врачей "Рейнджерс" пропустят турнир.

"Штаб сборной желает здоровья голкиперам, рассчитывает на них в будущем, а также продолжает переговоры по остальным кандидатам из НХЛ, - говорится в сообщении. - Имена игроков, которые присоединятся к национальной команде, будут объявлены после завершения регулярного чемпионата НХЛ для их клубов".

"Рейнджерс" в текущем сезоне НХЛ заняли пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона и не смогли завоевать место в плей-офф. Шестеркин провел в регулярном чемпионате 35 матчей, в которых одержал 16 побед, отражая в среднем 91,6% бросков. На счету Георгиева восемь побед в 19 матчах и 90,5% отраженных бросков.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.