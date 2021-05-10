Тедеско: футболист "Спартака" Промес испытывает проблемы со здоровьем

"У Квинси были определенные проблемы со здоровьем, он чувствовал дискомфорт и в матче против ЦСКА, и в матче против "Арсенала", и сегодня, - сказал Тедеско. - Я благодарен ему за проявленный характер, за то, что он сегодня вышел на поле, несмотря на то, что не был готов на все 100%. Это нормально, что происходит спад, есть проблемы, в том числе и у игрока такого уровня".

"Тем не менее он сегодня, по-моему, очень оживил второй тайм, уверенно работал с мячом, закрывал, играл в пас, открывался после передач, играл низом, у него хорошее первое касание мяча, я считаю, что другие футболисты должны брать пример с Квинси, как нужно атаковать и двигаться. Мы посмотрим на его состояние здоровья и решим, как он сыграет с "Ахматом" - с первых минут или выйдет на замену", - добавил тренер.

"Спартак" набрал 56 очков и за тур до окончания чемпионата занимает второе место в турнирной таблице, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона. Обогнать "Спартак" может только столичный "Локомотив", который отстает от красно-белых на три очка. В случае равенства очков железнодорожники займут место выше "Спартака" из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей в личных встречах. В заключительной встрече чемпионата "Спартак" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом", "Локомотив" примет екатеринбургский "Урал", все матчи тура пройдут 16 мая и начнутся в 14:00 мск.