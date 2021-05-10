Тедеско признался, что ему трудно уходить из "Спартака"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Главному тренеру московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско трудно уходить из команды. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Химками".

В понедельник "Спартак" обыграл "Химки" со счетом 2:1. После матча московский клуб организовал церемонию в честь Тедеско. В декабре 2020 года немецкий специалист объявил о том, что не будет продлевать контракт и покинет клуб в конце сезона.

"Я никогда не сожалею о решениях, принимая его, я тщательно все продумал, - сказал Тедеско. - Действительно трудно уходить, потому что мы создали нечто в этой команде - атмосферу, характер, игровой рост, менталитет. И мы сделали это все вместе - игроки, сотрудники клуба, тренеры. Я люблю "Спартак", команду, клуб, но представьте, насколько я люблю свою семью, раз принял такое решение".

"Мы специально объявили заранее, чтобы клуб предпринял соответствующие шаги, подготовил все, чтобы этот "новый ребенок" смог встать на ноги. В этой команде все возможно, конечно, есть перспективы роста, будь у нас чуть больше удачи в этом сезоне, мы могли бы достичь больших целей", - добавил специалист.

Тедеско 35 лет, он стал главным тренером "Спартака" в октябре 2019 года. В прошлом сезоне красно-белые заняли седьмое место в турнирной таблице РПЛ и дошли до полуфинала кубка страны, в котором проиграли будущему обладателю трофея петербургскому "Зениту" со счетом 1:2. В нынешнем сезоне "Спартак" за тур до окончания чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, и опережает "Локомотив" на три очка. В заключительном туре 16 мая красно-белые сыграют в гостях с "Ахматом".