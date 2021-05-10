"Спартак" провел церемонию в честь Тедеско после заключительного домашнего матча в сезоне

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" провел церемонию в честь главного тренера Доменико Тедеско, который покинет команду по окончании сезона.

Церемония прошла по окончании заключительного домашнего матча "Спартака" в сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В понедельник красно-белые в матче 29-го тура чемпионата страны победили подмосковные "Химки" со счетом 2:1. Во время церемонии владелец "Спартака" Леонид Федун подарил Тедеско и его помощникам, Максу Урванчки и Андресу Хинкелю, символические футболки.

В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт и покинет клуб в конце сезона. 3 мая глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил ТАСС, что в клубе определились с новым тренером, отметив, что это будет иностранец.

Тедеско 35 лет, он стал главным тренером "Спартака" в октябре 2019 года. В прошлом сезоне красно-белые заняли седьмое место в турнирной таблице РПЛ и дошли до полуфинала кубка страны, в котором проиграли будущему обладателю трофея петербургскому "Зениту" со счетом 1:2. В нынешнем сезоне "Спартак" за тур до финиша чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.