Плей-офф НХЛ может стартовать до завершения регулярного чемпионата

В Центральном дивизионе регулярный чемпионат завершится 11 мая, в Восточном - 12 мая, в Западном - 14 мая. Северный дивизион, который состоит из канадских команд, завершит регулярный чемпионат 19 мая. Три матча между "Ванкувером" и "Калгари" пройдут 16, 18 и 19 мая. Первоначально регулярный чемпионат должен был закончиться 9 мая, но дата была изменена из-за переносов матчей на фоне пандемии коронавируса.

"Мы хотели завершить регулярный сезон и получить как можно больше информации, но мы стремимся открыть плей-офф в ближайшие выходные, вероятно, уже в субботу, - сказал Дейли. - В настоящее время мы ожидаем, что отыграем регулярный сезон и что плей-офф в Северном дивизионе не начнется до завершения игр регулярного сезона в этом дивизионе. Я предполагаю, что это (старт плей-офф в Северном дивизионе) произойдет очень скоро, может быть, в тот же день".

Ранее из Центрального дивизиона в плей-офф вышли "Каролина", "Флорида", "Тампа-Бэй" и "Нэшвилл", из Восточного дивизиона - "Питтсбург", "Вашингтон", "Бостон" и "Айлендерс", из Западного дивизиона - "Вегас", "Колорадо", "Миннесота" и "Сент-Луис". В Северном дивизионе в плей-офф вышли "Торонто", "Эдмонтон" и "Виннипег", четвертое место занимает "Монреаль", идущий пятым "Калгари" отстает на восемь очков, но сохраняет теоретические шансы побороться за Кубок Стэнли.