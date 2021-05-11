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Летние олимпийские виды спорта

На проведение женского ЧЕ-2026 по гандболу подано две заявки, включая Россию

Во вторник был дедлайн для приема заявок, окончательно они будут одобрены на заседании исполкома EHF 10-11 июня 2021 года
© EPA-EFE/Tamas Vasvari

ТАСС, 11 мая. Россия поборется за право проведения женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года с Данией, Норвегией и Швецией, которые подали совместную заявку. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

Во вторник был дедлайн для приема заявок, окончательно они будут одобрены на заседании исполкома EHF 10-11 июня 2021 года. Выборы хозяина турнира состоятся на внеочередном конгрессе EHF 17-18 ноября. Чемпионат Европы 2026 года пройдет с 3 по 20 декабря.

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Сообщается, что в случае успеха российской заявки, турнир примут Москва и Санкт-Петербург. Решающие матчи планируется провести в столице. Дания, Норвегия и Швеция также подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года, которая оказалась единственной.

Три скандинавские страны претендуют и на проведение мужских чемпионатов Европы 2026 и 2028 годов. За право принять турниры с ними поборется Швейцария. Также на проведение европейского первенства 2028 года совместную заявку подали Испания и Португалия.

В январе 2020 года российская заявка уступила в борьбе за европейское первенство среди женщин 2024 года, турнир пройдет в Австрии, Венгрии и Швейцарии. Россия ни разу не принимала женские чемпионаты Европы по гандболу.

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Летние олимпийские виды спорта
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