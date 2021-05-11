Черчесов заявил, что Акинфеев не рассматривает возможность возвращения в сборную

Ранее был объявлен расширенный состав сборной России для участия в чемпионате Европы. В него не вошел вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме.

"Гилерме был в последнее время в сборной, но играл недостаточно удачно, - сказал Черчесов. - Рестарт ему тоже удался, мы внимательно смотрели за ним, но предпоследний решающий матч с "Зенитом" он провел недостаточно удачно, и мы вынуждены констатировать, что в определенных моментах он не дает результата. Опять же, [Антон] Шунин, [Юрий] Дюпин, [Андрей] Лунев были на последнем сборе, у них была хорошая конкурентная среда, они друг друга дополняют, плюс присоединился [Матвей] Сафонов, который провел у нас несколько сборов, затем из-за травмы, к сожалению, выбыл и в том числе не участвовал в молодежном чемпионате Европы".

"Сейчас сбор длиннее, чем когда мы собираемся на конкретные матчи, поэтому мы хотели отдельных игроков из молодежки подтянуть, чтобы реально оценить их, протестировать, чтобы мы друг друга лучше поняли, чтобы игроки начали себя проявлять и комфортнее ощущать, - добавил тренер. - Два-три дня мало, чтобы игрок себя проявил, мы должны его оценить, чтобы принимать объективное решение. Не факт, что Гилерме был бы в составе, если бы не было поражения в Санкт-Петербурге. Мы смотрим общую картину, а не отдельные матчи".