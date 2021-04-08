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Семь спасений Акинфеева.

Семь спасений Акинфеева. Капитану ЦСКА и бывшему вратарю сборной России исполнилось 35 лет

Игорь Акинфеев на ЧМ-2018
© Антон Новодережкин/ТАСС
Вспоминаем семь самых значимых игровых эпизодов с участием голкипера

Герой чемпионата мира по футболу 2018 года и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в четверг отмечает 35-летие. Возраст для футбола солидный, но шестикратный чемпион России, обладатель кубка УЕФА и бронзовый призер чемпионата Европы обмолвился как-то в интервью, что рассчитывает "еще лет до 40 помучить всех своей игрой". Надеемся, что так и будет, а пока вспоминаем семь самых значимых спасений юбиляра в составе российской сборной и армейцев.  

Дебютная победа

' YouTube/Тинькофф Российская Премьер-Лига'

Чемпионат России, 31.05.2003
"Крылья Советов" — ЦСКА (0:2)

У основного голкипера ЦСКА Вениамина Мандрыкина перед игрой поднялась температура, поэтому главный тренер Валерий Газзаев доверил место в воротах 17-летнему Акинфееву. Новичок дебютировал в чемпионатах России идеально победой, игрой "на ноль" и отбитым пенальти. Футболисты не слишком часто угрожали воротам голкипера, самый опасный момент случился, когда на 62-й минуте к 11-метровой отметке подошел Андрей Каряка. Но переиграть будущую звезду российской сборной у него не получилось.

Шаг в историю

' YouTube/Матч ТВ'

Финал Кубка УЕФА, 18.05.2005
ЦСКА — "Спортинг" (3:1)

ЦСКА первым из российских клубов добился успеха в Европе, завоевав Кубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2005 году. Важную роль в том успехе сыграл голкипер красно-синих, показавший уверенную игру в плей-офф и блеснув в финале. В решающем матче армейцы пропустили первыми, но затем смогли и сравнять, и вырваться вперед с минимальным преимуществом. При счете 2:1 Акинфеев отбил удар, каким-то чудом поймал мяч на линии ворот и сразу же отправил его вперед. Именно вратарь начал ту атаку, которая завершилась голом Вагнера Лава на 75-й минуте встречи. 

Капитанский трофей

' YouTube/scratcch1'

Финал Кубка России, 17.05.2008
ЦСКА — "Амкар" (2:2; 4:1)

Акинфеев рекордсмен российских чемпионатов по количеству отраженных пенальти и по общему количеству 11-метровых, не забитых в его ворота. Последний раз вратарь отбил пенальти в марте 2021-го в игре 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги, тогда переиграть Акинфеева попытался нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Всего же голкипер 20 раз сумел сохранить ворота в неприкосновенности, при этом 16 раз отражал пенальти. Победа над "Амкаром" в финале Кубка России принесла Акинфееву первый трофей, который он завоевал в качестве капитана ЦСКА. Конечно, без отраженных пенальти не обошлось. 

В нужный момент 

' YouTube/The Golden Age'

1/4 финала Евро-2008, 21.06.2008
Сборная Нидерландов — сборная России (1:3)

Чемпионат Европы 2008 года закончился триумфом российской команды, которая впервые в своей истории завоевала бронзовые медали турнира. Акинфеев радовал эффектными спасениями на протяжении всего группового этапа. В том самом четвертьфинальном матче против команды Нидерландов у Акинфеева на первый взгляд было не так много работы. Но очень важный момент случился на 37-й минуте. Никто не знает, каким был бы исход встречи, пропусти россияне тогда. 

Дерби, пенальти, кубок

' YouTube/Матч ТВ'

Полуфинал Кубка России, 11.05.2011
"Спартак" — ЦСКА (3:3; 4:5)

Конечно, вспоминая успехи капитана ЦСКА, нельзя обойтись без истории про дерби. ЦСКА встретился с московским "Спартаком" в полуфинальном матче Кубка России, принципиальный матч, принципиальный соперник и ничья в основное время. В серии послематчевых пенальти Акинфеев отражает удар Дмитрия Комбарова, и армейцы выходят в финал турнира. В решающем матче ЦСКА обыграет "Аланию" со счетом 2:1. 

Золотые сейвы

' YouTube/Матч ТВ'

Чемпионат России, 21.05.2016
 "Рубин" — ЦСКА (0:1)

ЦСКА в последнем туре чемпионата России должен был обязательно обыгрывать "Рубин" на выезде, в случае ничьи чемпионом сезона-2015/16 становился "Ростов". На 19-й минуте встречи отличился Алан Дзагоев и обеспечил армейцам шаткое минимальное преимущество. Матч и дальше проходил в напряженной атмосфере, но Акинфеев не дал шансов усомниться в своих нервах. На 85-й минуте вратарь сотворил два золотых сейва, которые и обеспечили армейцам победу в чемпионате. После игры абсолютно все футболисты назвали Акинфеева главной звездой матча. 

Легендарная нога

' YouTube/Новости Футбола'

ЧМ-2018, 01.07.2018
Сборная России — сборная Испании (1:1, 4:3)

Все надеялись, но мало кто ожидал, что сборная России сыграет в четвертьфинале домашнего чемпионата мира. Авторами того успеха смело можно считать невероятный командный дух нашей сборной и ногу Акинфеева, которой после завершения турнира посвятили несколько памятников по всей стране.

В матче 1/8 финала россияне сыграли с испанцами вничью (1:1), но в послематчевой серии пенальти Акинфеев вырвал для сборной России выход в четвертьфинал. Да что там говорить, давайте еще раз посмотрим. 

 

Роман Шлуинский 

Теги
Российский футболАкинфеев, Игорь Владимирович
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