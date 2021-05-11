ЦСКА и "Ростов-Дон" сыграют в финале чемпионата России по гандболу среди женщин

ТАСС, 11 мая. Гандболистки "Ростов-Дона" переиграли "Астраханочку" со счетом 25:24 в ответном полуфинальном матче чемпионата России. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

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Первый матч в Астрахани завершился победой "Ростов-Дона" со счетом 35:25.

В финале "Ростов-Дон" сыграет с московским ЦСКА. Красно-синие в понедельник в ответном матче переиграли Тольяттинскую "Ладу" со счетом 29:28. Первая встреча между этими командами завершилась вничью (26:26).

Финальные матчи пройдут 16 и 23 мая в Москве и Ростове-на-Дону. Чемпион России определится по сумме двух встреч.

"Ростов-Дон" становился чемпионом России по итогам четырех последних сезонов, также команда выигрывала титул в 1994 и 2015 годах. ЦСКА был основан в 2019 году, в прошлом сезоне красно-синие завоевали бронзовые медали.