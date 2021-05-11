Российские прыгуны в воду Беляева и Минибаев стали бронзовыми призерами чемпионата Европы

ТАСС, 11 мая. Россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Российские прыгуны в воду стали чемпионами Европы в командных соревнованиях

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Россияне за пять прыжков набрали 302,58 балла. Первое место заняли украинцы Ксения Байло и Алексей Середа с 325,68 баллами, серебряные медали завоевали британцы Ноа Уильямс и Андре Спендолини, в активе которых 307,32 балла.

В понедельник Беляева и Минибаев в составе сборной России завоевали золотую медаль в командных соревнованиях. Беляева является двукратной чемпионкой Европы, Минибаев выигрывал золото континентальных первенств 11 раз.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая. В прыжках в воду разыгрывается 13 комплектов наград.

Сборная России лидирует в медальном зачете чемпионата Европы завоевав две золотые и одну бронзовую медаль. Помимо прыгунов в воду, золото российской команде принесли синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева. Второе место с двумя золотыми медалями занимает сборная Украины. Третьими идут итальянские спортсмены, в активе которых по одной серебряной и бронзовой награде.