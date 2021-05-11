"Манчестер Сити" в седьмой раз стал чемпионом Англии по футболу

ТАСС, 11 мая. "Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии по футболу сезона-2020/21. Это стало известно после поражения занимающего второе место "Манчестер Юнайтед" от "Лестера" со счетом 1:2.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Люк Томас (10-я минута) и Чаглар Сёюнджю (66), у проигравших голом отметился Мэйсон Гринвуд (15). 19-летний Томас забил первый мяч в АПЛ, его ровесник Гринвуд отличился в чемпионате Англии в 17-й раз.
Подопечные Хосепа Гвардиолы опережают "Манчестер Юнайтед" на 10 очков. Командам осталось провести в чемпионате по три матча. "Лестер" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 66 очков после 36 матчей. В активе идущего четвертым "Челси" 64 очка в 35 играх.
"Манчестер Сити" в седьмой раз стал чемпионом Англии, в прошлом сезоне титул выиграл "Ливерпуль". В третий раз к первому месту команду привел Гвардиола, работающий в клубе с 2016 года. Ранее под руководством испанца "Манчестер Сити" побеждал в сезонах-2017/18 и 2018/19.
В качестве тренера Гвардиола также трижды приводил "Барселону" к победе в чемпионате Испании и три раза становился чемпионом Германии, возглавляя "Баварию". Дважды Гвардиола выигрывал Лигу чемпионов на посту главного тренера "Барселоны". 29 мая "Манчестер Сити" сыграет в финале главного еврокубкового турнира против "Челси".
"Манчестер Сити" обогнал "Челси" по количеству побед в чемпионатах Англии и сравнялся по этому показателю с "Астон Виллой". Больше чемпионств у "Манчестер Юнайтед" (20), "Ливерпуля" (19), "Арсенала" (13) и "Эвертона" (9).