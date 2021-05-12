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Формула-1

СМИ: этап "Формулы-1" в Турции будет отменен

Гран-при запланирован в Стамбуле 11-13 июня
© AP Photo/Kenan Asyali

ТАСС, 12 мая.  Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Турции будет отменен. Об этом в Twitter сообщает телевизионный вещатель S Sport, транслирующий гонки в стране.

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Гран-при Турции был запланирован в Стамбуле 11-13 июня. В конце апреля он заменил этап в Канаде, который был отменен из-за коронавируса второй год подряд.

Ранее Великобритания включила Турцию в красный список стран. По возвращении оттуда необходимо провести 10 дней карантина в специальном британском отеле за свой счет. В Великобритании базируются семь из десяти команд чемпионата, в таком случае они не смогут вовремя оказаться на следующем этапе во Франции, который пройдет 25-27 июня.

Гран-при Турции проводился на постоянной основе с 2005 по 2011 год, но затем был исключен из календаря. В прошлом году этап в Турции был включен в календарь после отказа ряда стран проводить гонки в условиях коронавируса. Победителем Гран-при Турции 2020 года стал британец Льюис Хэмилтон, тот успех принес ему седьмой чемпионский титул.

Календарь нынешнего сезона включает в себя 23 гонки. Пятый этап пройдет с 20 по 23 мая в Монако.

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