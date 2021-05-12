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НХЛ

Овечкин заявил, что полностью восстановился от травмы

Капитан "Вашингтона" принял участие в победном матче с "Бостоном"
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 12 мая. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин полностью восстановился от травмы и готов на сто процентов. Комментарий форварда приводит пресс-служба НХЛ.

В ночь на среду "Вашингтон" обыграл "Бостон" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:1. Российский форвард пропустил семь из восьми предыдущих игр из-за травмы.

"Я чувствую себя прекрасно, - сказал Овечкин. - Персонал проделал отличную работу. Это была битва, борьба из-за этой травмы. Сейчас я готов на сто процентов и не чувствовал боли во время матча. Чувствую себя комфортно, это самое главное. В это время года нужно быть умным и думать о будущем, а не только о регулярном сезоне".

В следующем матче "Вашингтон" сыграет против "Бостона" в первом раунде плей-офф. Встреча пройдет в ночь на воскресенье.

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