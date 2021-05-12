Барабаш: мировое авиационное и парашютное сообщество поддержало Россию в борьбе за ЧМ

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате этого решения Россия до 17 декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира. Согласно санкциям, запланированные ранее на период до декабря 2022 года чемпионаты мира можно не переносить из России только в случае, если "это невозможно по юридическим и практическим причинам". 12 мая стало известно, что WADA не стало возражать против проведения в России чемпионата мира по парашютному спорту в 2021 году.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Федерация парашютного спорта России (ФПСР) получила полную поддержку международного авиационного и парашютного сообщества в борьбе за право отстоять проведение в 2021 году в Кемеровской области чемпионата мира по парашютному спорту, несмотря на декабрьское решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом ТАСС сообщил президент ФПСР Андрей Барабаш.

"Мы очень долго готовились к проведению Мондиаля-2020 (официальное название чемпионата мира - прим. ТАСС), начиная с 2018 года, как только было решено, что он состоится у нас в Кузбассе. Была проведена большая работа и с международным парашютным сообществом, и с федеральными организациями, и с администрацией правительства Кузбасса. Все выразили свою готовность помочь и оказывали содействие на протяжении всего периода подготовки", - заметил Барабаш.

"Потом спутала карты пандемия, и турнир пришлось перенести на год. А потом еще и санкции WADA, вынуждающие нас соревнования отменить. Но такое развитие событий мы принять никак не могли, и начали бороться. И нас в этом бою поддержало все международное парашютное и авиационное сообщество, а также Министерство спорта России", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Как ранее сообщал ТАСС, несколько дней назад Федерация парашютного спорта России получила письмо от WADA, которое согласилось с аргументами организаторов чемпионата мира и заявило, что не станет считать проведение этого турнира нарушением санкций.

"Объединив усилия, мы смогли добиться того, чтобы к России осталось такое же отношение, каким оно было всегда: как к мировому лидеру парашютного спорта, как к победителю и стороне, умеющей разумно разрешать конфликтные ситуации. Мы безмерно рады, что важнейшее соревнование, которое мы отстояли, состоится. Убеждены, что пройдет оно без сучка и задоринки. И сейчас продолжаем к нему готовиться", - заключил Барабаш.

О турнире

Площадкой для проведения соревнований выбран аэродром "Танай" в Кемеровской области, это крупнейший аэродром в России, технически полностью удовлетворяющий проведению соревнований международного уровня. Из-за пандемии соревнования сильнейших парашютистов мира были перенесены на следующий год и пройдут с 7 по 21 августа. Планируется, что турнир станет крупнейшим за всю историю парашютного спорта, в нем примут участия более 1 000 спортсменов из 35 стран мира.