Заявки на получение нейтрального статуса готовы у 94 российских легкоатлетов

"Всероссийская федерация легкой атлетики с нетерпением ждет нейтральных статусов и для других членов сборной и делает все возможное для этого. 94 спортсмена уже получили от федерации полный комплект документов, необходимых для подачи заявки", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подготовила полные комплекты документов для заявок на получение нейтрального статуса для 94 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет - $100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.

30 апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение о допуске четырех российских легкоатлетов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Речь идет о трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, чемпионке мира в прыжках с шестом Анжелике Сидоровой, бронзовом призере чемпионата мира в прыжках в высоту Илье Иванюке и прыгунье с шестом Аксане Гатауллиной.