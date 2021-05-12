Россиянка Ибатуллина из-за болезни пропустит финал Кубка мира по современному пятиборью

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россиянка Аделина Ибатуллина из-за проблем со здоровьем вынуждена будет пропустить финал Кубка мира по современному пятиборью, который пройдет с 13 по 16 мая в венгерском Секешфехерваре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации современного пятиборья России.

Финал Кубка мира по современному пятиборью является одним из квалификационных турниров для участия в Олимпийских играх в Токио. В Венгрии выступят 72 спортсмена (по 36 мужчин и женщин), которые отобрались на этот старт по итогам весенних этапов Кубка мира. От России на этом турнире должны были выступать Ибатуллина (33-е место в зачете Кубка мира), Гульназ Губайдуллина (6-е), Ульяна Баташова (7-е) и Александр Лифанов (27-е место в мужском зачете).

"Аделина незадолго до этого старта испытывала проблемы со здоровьем, поэтому тренеры приняли решение поберечь спортсменку и снять ее с соревнований. Тем более, что Ибатуллина уже имеет олимпийскую лицензию", - заметил собеседник ТАСС.

В настоящее время обладателями олимпийских лицензий являются два российских пятиборца: Лифанов и Ибатуллина. В каждой дисциплине от одной страны могут выступить не более двух пятиборцев, если же обладателями квот становятся три и более спортсмена, то участников Игр определяет национальный олимпийский комитет.

Чемпионат мира по современному пятиборью пройдет с 7 по 13 июня в Каире (Египет), Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа.