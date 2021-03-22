Глава федерации пятиборья Аминов обеспокоен физическим состоянием чемпиона Игр-2016 Лесуна

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов обеспокоен физическим состоянием олимпийского чемпиона Александра Лесуна, который пока не может восстановиться после заражения коронавирусом и рискует не отобраться на Игры в Токио. Об этом Аминов сообщил журналистам.

32-летний Лесун не был включен в состав сборной России на первый этап Кубка мира в Будапеште, где будут разыгрываться рейтинговые очки для попадания на Олимпиаду. Спортсмен в декабре заразился коронавирусом и до сих пор не может полностью восстановиться.

"У меня есть определенная тревога по поводу того, что Александр Лесун не сможет успеть должным образом восстановиться и отобраться на Олимпиаду. Спортсмен тяжело переболел ковидом и пока не успел полностью восстановиться. При формировании состава команды мы руководствуемся только спортивными критериями, и за былые заслуги исключений для Саши Лесуна никто делать не будет при всем моем великолепном к нему отношении. Заслужит право, будет выступать", - подчеркнул Аминов.

В настоящее время обладателями олимпийских лицензий являются два российских пятиборца: Александр Лифанов и Аделина Ибатуллина.

Чемпионат мира по современному пятиборью пройдет с 7 по 13 июня в Каире (Египет), Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа.