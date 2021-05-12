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ATP

Карацев обыграл Медведева во втором круге теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4
Аслан Карацев EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ
Описание
Аслан Карацев
© EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ

ТАСС, 12 мая. Россиянин Аслан Карацев обыграл соотечественника Даниила Медведева в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4. Карацев занимает 27-ю строчку мирового рейтинга и является обладателем одного титула АТР. На дебютном для себя турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии 2021 года - 27-летний теннисист дошел до полуфинала.

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Медведеву 25 лет, он является второй ракеткой мира и победителем 10 турниров АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров Большого шлема - Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021).

Карацев в третьем круге сыграет с представителем США Райли Опелкой.

Турнир в Риме относится к категории ATP 1000 ("Мастерс"), престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проходят на грунтовых кортах и завершатся 16 мая. Призовой фонд турнира составляет €2 млн.

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