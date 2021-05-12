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ATP

Тарпищев: психологическое состояние Медведева может стать проблемой на Roland Garros

Аслан Карацев снова победил соотечественника в личной встрече
Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
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Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа Аслана Карацева над соотечественником Даниилом Медведевым закономерна, так как он ни разу не проигрывал ему в личных встречах, но психологическое состояние первой ракетки России вызывает тревогу перед Roland Garros. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В среду Карацев обыграл Медведева в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме - 6:2, 6:4.

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"Счет их личных встреч был 2-0 до этого матча, так что успех Карацева закономерен и уж точно не сюрприз, - сказал Тарпищев. - Аслан в порядке сейчас и играет в свой лучший теннис, а Даня не в порядке после коронавируса. И если физическую форму к Roland Garros он еще наберет, то остаются вопросы с психологией. Могут быть проблемы в этом аспекте".

27-летний Карацев занимает 27-ю строчку мирового рейтинга и является обладателем одного титула АТР. На дебютном для себя турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии 2021 года - теннисист дошел до полуфинала.

Медведеву 25 лет, он является второй ракеткой мира и победителем 10 турниров АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров Большого шлема - Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021).

Карацев в третьем круге римского турнира сыграет с представителем США Райли Опелкой.

Турнир в Риме относится к категории ATP 1000 ("Мастерс"), престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проходят на грунтовых кортах и завершатся 16 мая. Призовой фонд турнира составляет €2 млн.

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