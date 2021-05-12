Более 7 800 спортсменов завоевали право на участие в Олимпийских играх в Токио

ТАСС, 12 мая. Более 7 800 спортсменов получили право выступить на Олимпийских играх в Токио. Об этом на пресс-конференции по итогам исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил директор организации по коммуникациям Марк Адамс.

"Более 7 800 спортсменов заработали путевки на Олимпийские игры в Токио. Было распространено 70 процентов всех квот, - сказал Адамс. - Во многих видах спорта квалификационные соревнования завершились. Оставшиеся 20 процентов квот будут распределены посредством рейтинга, 10 - через соревнования. Крайний срок - 29 июня".

Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа.