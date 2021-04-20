Российские спортсмены завоевали 237 лицензий на Олимпийские игры в Токио

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российские спортсмены на сегодняшний день завоевали 177 лицензий для выступления на Олимпийских играх, которые пройдут в Токио. Об этом после заседания штаба по подготовке к Олимпиаде журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"По состоянию на сегодняшний день нашими спортсменами завоевано 177 лицензий в 24 видах спорта, - сказал Матыцин. - Среди них 138 личных и 39 командных. Всего лицензии для выступления на Играх в настоящее время завоевали 237 наших спортсменов".

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России.