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Олимпиада в Токио

Российские спортсмены завоевали 237 лицензий на Олимпийские игры в Токио

Об этом после заседания штаба по подготовке к Олимпиаде журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российские спортсмены на сегодняшний день завоевали 177 лицензий для выступления на Олимпийских играх, которые пройдут в Токио. Об этом после заседания штаба по подготовке к Олимпиаде журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"По состоянию на сегодняшний день нашими спортсменами завоевано 177 лицензий в 24 видах спорта, - сказал Матыцин. - Среди них 138 личных и 39 командных. Всего лицензии для выступления на Играх в настоящее время завоевали 237 наших спортсменов".

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России.

Теги
Олимпиада в ТокиоМатыцин, Олег Васильевич
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