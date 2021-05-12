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НХЛ

Куинн уволен с поста главного тренера клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс"

В составе команды выступают пять российских хоккеистов

ТАСС, 12 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" отправил в отставку главного тренера команды Дэвида Куинна. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Отмечается, что все ассистенты Куинна, кроме тренера вратарей Бенуа Аллера, также отправлены в отставку. Клуб немедленно приступил к поискам нового главного тренера.

Куинн возглавлял "Рейнджерс" с мая 2018 года, в сезоне-2019/20 он вывел команду в плей-офф, где в предварительном раунде клуб уступил "Каролине".

В прошедшем регулярном чемпионате нью-йоркская команда заняла пятое место в Восточном дивизионе и не сумела выйти в плей-офф. В составе команды выступают российские хоккеисты Игорь Шестеркин, Александр Георгиев, Павел Бучневич, Виталий Кравцов и Артемий Панарин.

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