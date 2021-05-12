Баскетболисты и руководство УНИКСа перевели дополнительные средства пострадавшим в Казани

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игроки, руководство и персонал казанского баскетбольного клуба УНИКС добавили свои деньги к выручке от первого матча плей-офф Единой лиги ВТБ и перевели их в фонд помощи пострадавшим в казанской гимназии. Об этом ТАСС рассказал президент клуба Евгений Богачев.

В среду УНИКС дома победил польский клуб "Зелена Гура" в первом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ. Ранее было объявлено, что все деньги с продажи билетов на матч будут направлены в фонд российского Красного Креста, который объявил сбор средств для пострадавших.

"К выручке от проданных билетов мы добавим свои деньги. Руководство, игроки. Мы в течение дня не афишировали это, траур, пиариться ни к чему. День в Казани такой, что не до возгласов. Все скромно, на игре не было ни группы поддержки, ни привычной музыки, ничего. Выиграли и выиграли. Дай бог, чтоб не повторилось подобное нигде и никогда", - сказал Богачев.

Второй матч серии пройдет 14 мая в Польше.