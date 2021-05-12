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Футбол в Испании

"Валенсия" проиграла "Севилье" в чемпионате Испании. Черышев вышел на замену

Автором единственного забитого мяча стал Юссеф Эн-Несири
Гонсало Гедеш и Диего Карлос EPA-EFE/Julio Munoz
Описание
Гонсало Гедеш и Диего Карлос
© EPA-EFE/Julio Munoz

ТАСС, 12 мая. "Севилья" одержала победу над "Валенсией" со счетом 1:0 в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Мяч на 66-й минуте забил Юссеф Эн-Несири.

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев появился на поле во втором тайме. 30-летний футболист вышел на 69-й минуте вместо Ману Вальехо.

В турнирной таблице "Севилья" за два тура до конца чемпионата занимает четвертое место, набрав 74 очка. Впереди идут "Атлетико" (77 очков), "Барселона" (76) и "Реал" (75). У мадридских клубов есть игра в запасе. "Валенсия" с 39 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре "Севилья" в гостях сыграет с "Вильярреалом", "Валенсия" примет "Эйбар". Обе встречи пройдут 16 мая.

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