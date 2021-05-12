Тренер "Крыльев Советов" заявил, что ему не стыдно за игру команды в финале Кубка России

В среду московский "Локомотив" обыграл самарские "Крылья Советов" в финале Кубка России по футболу со счетом 3:1, матч прошел в Нижнем Новгороде. Железнодорожники выиграли кубок в девятый раз, московский клуб является рекордсменом по количеству побед в турнире. "Крылья" играли в финальном матче турнира во второй раз, в 2004 году самарцы уступили трофей грозненскому "Тереку" (ныне - "Ахмат"), проиграв со счетом 0:1.

. Главному тренеру футбольного клуба "Крылья Советов" Игорю Осинькину не стыдно за игру команды в финале Бетсити - Кубка России с "Локомотивом". Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

"За такую игру, наверное, обидно, что мы не выиграли, но совсем не стыдно. Да, мы проиграли, проиграли в два мяча, но на протяжении всей встречи сопернику с нами было точно не просто. По количеству моментов в первом тайме мы превосходили [соперника], но в конце встречи раскрылись, мы вынуждены были, и достаточно много моментов [возникло]. Мы договорились с ребятами никого не бояться, играть в смелый футбол", - сказал Осинькин.

Также тренер самарской команды дал оценку кубковому сезону команды. "Благодарю команду за этот сезон, это очень хорошая работа была, мы получили хорошие эмоции, хорошие впечатления. Мы сыграли с хорошими командами очень тяжелые игры. Мы этим сезоном кубковым будем гордиться достаточно долго", - сказал наставник "Крыльев".

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения Кубка России. Согласно ему вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала было сформировано 10 групп по три команды (по одному клубу каждого из трех профессиональных дивизионов России в группе), которые по разу сыграли между собой, победители групп вышли в 1/8 финала. Шесть участников еврокубков ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов" и "Динамо") попали в эту стадию напрямую.

"Крылья Советов" на групповом этапе одержали две победы - над ставропольским "Динамо" (4:1) и волгоградским "Ротором" (3:0). В плей-офф самарцы прошли подмосковные "Химки" (4:0), московское "Динамо" (2:0) и грозненский "Ахмат".