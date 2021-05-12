Гендиректор "Крыльев Советов" отметил класс игроков "Локомотива" в финале Кубка России

"Локомотив" выиграл у "Крыльев Советов" со счетом 3:1. На перерыв команды ушли со счетом 1:1.

"Почему не было запала во втором тайме? Правильно, конечно, спрашивать тренеров об этом, может, собственные ошибки привели к этому, недостаток опыта, игра на другом уровне. Понятно, что другой класс команды, наверное, все это и сказалось. Но вдвойне обидно, что из трех голов два себе [сами] фактически забили", - сказал Калакуцкий.

"Первый тайм, на мой субъективный взгляд, играли лучше. Во втором немного подсели, понятно, что игра по счету была. "Локомотив" - классная команда, своего не упустила. Сказывается и опыт: они ["Локомотив"] фактически через год участвуют в такого плана мероприятиях, а мы 17 лет назад в последний раз играли [в финале]", - добавил он.