Гилерме заявил, что футболисты "Локомотива" были уверены в победе над "Крыльями Советов"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" были уверены в победе над самарскими "Крыльями Советов" в финале Кубка России. Об этом заявил журналистам голкипер столичного клуба Маринато Гилерме.

В среду "Локомотив" обыграл "Крылья Советов" в финале Кубка России со счетом 3:1, матч прошел в Нижнем Новгороде. Железнодорожники выиграли кубок в девятый раз, московский клуб является рекордсменом по количеству побед в турнире.

"Мы перед игрой смотрели много про "Крылья", и мы не были удивлены, что в первом тайме они нас прессинговали. Самое главное, что после перерыва наша команда изменила игру, мы разговаривали между собой, с Марко [Николичем, главным тренером], и у нас совсем по-другому пошла игра. Мы были уверены, что мы сильнее, и мыслей уходить без кубка вообще не было", - сказал Гилерме.

Он отметил болельщиков, которые приехали поддержать клуб. "Молодец вся команда, молодцы болельщики, которые, как Марко сказал, как всегда нас поддержали сильно", - добавил вратарь "Локомотива".