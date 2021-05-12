Азаров: "Крылья Советов" показали интересную игру в финале Кубка России

В среду "Крылья Советов" проиграли "Локомотиву" со счетом 1:3. Матч прошел в Нижнем Новгороде. Железнодорожники выиграли кубок в девятый раз, московский клуб является рекордсменом по количеству побед в турнире. "Крылья" играли в финальном матче турнира во второй раз, в 2004 году самарцы уступили трофей грозненскому "Тереку" (ныне - "Ахмат"), проиграв со счетом 0:1.

"Наверное, удачи было больше на стороне "Локомотива", но я горжусь своей командой, - сказал Азаров. - Представьте, если бы в финале играли два "Локомотива"? Была бы такая тоска. Но нет, сегодня были "Крылья", которую показывали игру интересную, комбинационную, спасибо за игру, спасибо за команду. Парни, я надеюсь, что эту игру вы никогда не забудете".

Азаров сообщил ТАСС, что команде не хватило опыта. "Чего не хватило? Опыта, больше ничего, только опыта. А все остальное было у ребят", - сказал он.