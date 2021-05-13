"Арсенал" обыграл "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 13 мая. "Арсенал" одержал победу над "Челси" со счетом 1:0 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Мяч на 16-й минуте после ошибки полузащитника "Челси" Жоржиньо забил Имил Смит-Роу.

"Арсенал" дважды в течение сезона обыграл "Челси" впервые с сезона-2003/04. Матч первого круга завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Микеля Артеты. Также "Арсенал" впервые с 2011 года победил "Челси" в гостях.

В турнирной таблице "Арсенал" занимает восьмое место, набрав 55 очков. Идущий седьмым "Тоттенхэм" имеет в активе 56 очков, проведя на одну игру меньше. Седьмая позиция дает право в следующем сезоне сыграть в Лиге конференций, пятая и шестая - в Лиге Европы. "Челси" с 64 очками идет на четвертом месте, которое позволит выступить в групповом этапе Лиги чемпионов, "Вест Хэм", располагающийся на пятой строчке, отстает от "Челси" на шесть очков и имеет в матч в запасе.

В следующем туре "Арсенал" 19 мая в гостях сыграет с "Кристал Пэлас", "Челси" 18 мая примет "Лестер".