Данченко: Ромашиной и Колесниченко было сложно выступать после переноса соревнований

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште, успешно справившись с трудностями, которые возникли в результате переноса старта по техническим причинам. Такое мнение ТАСС по телефону высказала тренер спортсменок Татьяна Данченко.

Результат российских спортсменок составил 96,2904 балла. Техническую программу дуэты изначально должны были показать 10 мая, но соревнования были перенесены из-за проблем с воспроизведением музыки. Организаторы приняли решение о повторном проведении программы. На момент приостановки соревнований российские спортсменки занимали первое место с результатом 95,4953 балла.

"Это было сложно, после переноса мы не тренировались два дня, потому что в это время выступали группы и дуэты с произвольными, - сказала Данченко. - Очень сложно сохранить синхрон после того, как лишились возможности отрабатывать технический дуэт. Но девчонки молодцы, мы все трудности успешно преодолели, сегодня размялись и все вспомнили. Я довольна".

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.