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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Данченко: Ромашиной и Колесниченко было сложно выступать после переноса соревнований

Синхронистки победили с результатом 96,2904 балла
Татьяна Данченко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Данченко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште, успешно справившись с трудностями, которые возникли в результате переноса старта по техническим причинам. Такое мнение ТАСС по телефону высказала тренер спортсменок Татьяна Данченко.

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Результат российских спортсменок составил 96,2904 балла. Техническую программу дуэты изначально должны были показать 10 мая, но соревнования были перенесены из-за проблем с воспроизведением музыки. Организаторы приняли решение о повторном проведении программы. На момент приостановки соревнований российские спортсменки занимали первое место с результатом 95,4953 балла.

"Это было сложно, после переноса мы не тренировались два дня, потому что в это время выступали группы и дуэты с произвольными, - сказала Данченко. - Очень сложно сохранить синхрон после того, как лишились возможности отрабатывать технический дуэт. Но девчонки молодцы, мы все трудности успешно преодолели, сегодня размялись и все вспомнили. Я довольна".

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.

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Чемпионат Европы по водным видам спорта
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