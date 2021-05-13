Колосков считает, что Португалия сможет провести финал Лиги чемпионов на высшем уровне

Финальный матч турнира между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси", который изначально должен был пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле, состоится в Порту 29 мая. Встречу смогут посетить до 6 тыс. болельщиков.

"Я считаю, что это абсолютно разумное решение. Во-первых, до 17 мая в Турции официально объявлен локдаун, который не факт, что будет отменен, так как количество заразившихся коронавирусом в стране ежедневно более двух десятков тысяч, - сказал Колосков. - Поэтому мы считаем, что рисковать здоровьем болельщиков нет никакого смысла. Во-вторых, для Англии, два клуба из которой будут участвовать в финале, Турция является "красной зоной", куда запрещен въезд, поэтому совершенно логично, что было принято такое решение. С другой стороны, осталось всего две недели, поэтому будет тяжело организовать все, но УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) - мощная организация, Федерация футбола Португалии тоже имеет большой опыт проведения крупных соревнований, так что нет никаких сомнений, что финал будет организован на высшем уровне".

Ранее агентство Reuters сообщало, что УЕФА рассматривал вариант проведения финального матча в Лондоне. "Сегодня Великобритания более закрытая страна для въезда туристов, чем Португалия. Мне кажется, в УЕФА руководствовались в том числе этим фактором. У меня ощущение, что Португалия более открытая страна, поэтому полагаю, что решение взвешенное, были проведены серьезные консультации на всех уровнях", - отметил собеседник ТАСС.

Власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих в республику путешественников из 16 государств, включая Великобританию, предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, данное решение вступает в силу с 15 мая. Турция попала в британский список "красной зоны", прибывшим оттуда в Великобританию необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится в Санкт-Петербурге.