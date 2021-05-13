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НХЛ

Трюдо: переговоры о приезде команд из США в Канаду в рамках плей-офф НХЛ еще предстоят

Канадский премьер-министр призвал более активно делать прививки от коронавируса

ОТТАВА, 13 мая. /ТАСС/. Канадским властям еще предстоят переговоры с руководством Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о приезде американских команд в Канаду в рамках розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли. Об этом в четверг сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в эфире телеканала Си-пи-24.

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"Эти переговоры еще предстоят", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом премьер-министр подчеркнул, что положительное решение властям Канады будет "легче принять", если канадцы будут уже сейчас более активно делать прививки от нового коронавируса. Трюдо также сообщил, что надеется на успешное выступление в нынешнем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли канадских команд, которые не завоевывали этот трофей с 1993 года. Премьер-министр добавил, что сам будет болеть за "Монреаль", чьим болельщиком является уже много лет.

Регулярный чемпионат НХЛ в этом сезоне проходит в так называемых пузырях, в одном из которых сосредоточены семь канадских команд. После второго раунда розыгрыша плей-офф одной из них предстоит сыграть с американским клубом, а в случае выхода в финал - с еще одной командой из США.

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта 2020 года по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, в частности запрещены туристические поездки. Как сообщил тогда Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения граждан через границу. Срок действия нынешнего соглашения между Канадой и США рассчитан до 21 мая, но, скорее всего, он будет продлен еще на один месяц.

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