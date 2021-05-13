Хоккеист "Торпедо" Уайдман вошел в состав сборной США на чемпионат мира

ТАСС, 13 мая. Лучший защитник-бомбардир регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона Крис Уайдман вошел в состав сборной США на чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

Защитник нижегородского "Торпедо" Уайдман в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ провел 59 матчей, в которых набрал 41 (9 заброшенных шайб + 32 результативные передачи) очко. В плей-офф на его счету гол и результативная передача в четырех встречах.

В состав американской команды попали 26 хоккеистов. Это вратари Джейк Оттингер ("Даллас"), Кэл Петерсен ("Лос-Анджелес"), Энтони Столарц ("Анахайм"); защитники Уайдман, Адам Кленденинг ("Коламбус"), Мэтт Хеликсон ("Нотр-Дам", NCAA), Зак Джонс ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Коннор Маккей ("Стоктон", АХЛ), Мэтт Рой ("Лос-Анджелес"), Райан Ши ("Техас", АХЛ), Мэтт Теннисон ("Нью-Джерси"), Кристиан Воланин ("Лос-Анджелес"); нападающие Джастин Абделькадер ("Цуг", Швейцария), Мэттью Бенье ("Мичиган", NCAA), Колин Блэкуэлл ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Брайан Бойл (без клуба), Александер Хмелевски ("Сан-Хосе"), Райан Донато ("Сан-Хосе"), Джэк Друри (Векшё, Швеция), Коннор Гарланд ("Аризона"), Кевин Лабанк ("Сан-Хосе"), Тревор Мур ("Лос-Анджелес"), Джейсон Робертсон ("Даллас"), Эрик Робинсон ("Коламбус"), Кевин Руни ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Тэйдж Томпсон ("Баффало").

Главным тренером сборной США ранее был назначен бывший наставник "Нью-Йорк Айлендерс" Джек Капуано. Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Сборная США на предварительном этапе выступит в группе В с командами Канады, Финляндии, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Сборная США является двукратным чемпионом мира (1933, 1960). Американские хоккеисты четыре раза становились серебряными призерами мировых первенств (1931, 1934, 1939, 1950) и восемь раз - бронзовыми (1936, 1949, 1962, 1996, 2004, 2013, 2015, 2018).