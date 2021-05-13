Российский велогонщик Власов поднялся на четвертое место в общем зачете "Джиро д'Италия"

ТАСС, 13 мая. Россиянин Александр Власов из команды "Астана" поднялся на четвертое место в общем зачете престижной шоссейной веломногодневки "Джиро д'Италия" после шести дней. На этапе протяженностью 160 км российский велогонщик финишировал десятым.

Победу одержал швейцарец Джино Медер из команды Bahrain Victorious. Второе место занял итальянец Джанни Москон из Ineos Grenadiers, третьим стал британец Дэниэл Мартин из Israel Start-Up Nation.

В общем зачете на первое место поднялся венгр Аттила Вальтер, представляющий команду Groupama-FDJ. Вторым с отставанием в 11 секунд идет Ремко Эвенепул из Deceuninck-Quick Step, третье место занимает колумбиец Эган Берналь из Ineos Grenadiers, проигрывающий лидеру 16 секунд. Власов идет четвертым, уступая 24 секунды. Другой россиянин Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) снялся с "Джиро д'Италия" после пятого этапа из-за травмы.

Седьмой этап протяженностью 181 км пройдет 14 мая. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится гонка 30 мая в Милане.

Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями многодневки являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).