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Футбол в России

Пацев: "Оренбургу" в случае обращения в CAS нужно просить ускоренное рассмотрение дела

В клубе ранее заявили, что намерены обжаловать в суде решение об отказе в лицензии на выступление в РПЛ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. "Оренбургу" стоит ходатайствовать об ускоренном рассмотрении дела в Спортивном арбитражном суде (CAS), если клуб намерен обжаловать в швейцарском арбитраже отказ Российского футбольного союза (РФС) в выдаче лицензии для выступления в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал спортивный юрист Артем Пацев.

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В среду РФС отклонил апелляцию "Оренбурга" на невыдачу лицензии для выступления в РПЛ. Президент "Оренбурга" Василий Еремякин ранее сообщил ТАСС, что клуб продолжит добиваться получения лицензии, в том числе готов обратиться в CAS.

"Действующий регламент РФС предусматривает возможность обжалования решения апелляционного комитета РФС именно в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, - сказал Пацев. - При этом срок на обжалование, составляющий стандартные для CAS три недели, отсчитывается с даты решения апелляционного комитета. Но сроки рассмотрения CAS дела по обычной процедуре могут затянуться до 9-12 месяцев, поэтому клубу есть смысл ходатайствовать об ускоренном рассмотрении дела, это абсолютно нормальная процедура для подобных случаев".

"Оренбург" обеспечил себе второе место по итогам первенства Олимп - Футбольной национальной лиги, дающее право выступить в элитном дивизионе. Домашняя арена клуба не отвечает требованиям премьер-лиги по вместимости.

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